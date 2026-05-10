Domenica In la moglie di Mihajlovic da brividi | Il suo ultimo desiderio… Brividi per Mara

Arianna Mihajlovic è stata ospite di Domenica In, dove ha parlato della sua vita dopo la scomparsa del marito, avvenuta nel 2022. La donna ha condiviso alcuni dettagli sul suo percorso personale e sulle emozioni legate a quel periodo. La puntata si è concentrata anche su alcuni ricordi e momenti significativi, suscitando emozioni tra i presenti e i telespettatori. Mara Venier ha condotto l'incontro con sensibilità e rispetto.

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Arianna Mihajlovic è tornata ospite a Domenica In, nel salotto di Mara Venier, per raccontare la propria nuova vita dopo la scomparsa del marito Sinisa Mihajlovic, avvenuta nel 2022 dopo la lunga battaglia contro la leucemia. Un ritorno televisivo carico di emozione, nel quale l’ex soubrette ha ribadito la volontà di andare avanti soprattutto per i figli e per i nipoti, trasformando il dolore in una forma di responsabilità quotidiana. Le sue parole hanno restituito l’immagine di una donna ancora profondamente legata alla figura del marito, ma determinata a mantenere un equilibrio familiare stabile. Il nuovo percorso tra famiglia e lavoro. Nel corso dell’intervista, Arianna Mihajlovic ha raccontato come la sua vita sia oggi concentrata sulla famiglia e su un nuovo impegno professionale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Domenica In, la moglie di Mihajlovic da brividi: “Il suo ultimo desiderio…”. Brividi per Mara ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli, Mazzocchi da brividi: il tributo a Maradona fa emozionare i brividiPasquale Mazzocchi ha deciso di imprimere sulla sua pelle un tributo indelebile al Napoli e alla sua leggenda. Enrica Bonaccorti, parla il suo oncologo: la rivelazione da brividi sulla malattiaNel mondo dello spettacolo, dove il pubblico vede spesso solo la superficie, ogni tanto affiora una storia capace di fermare tutto: perché dietro un... Argomenti più discussi: Novak Djokovic al ristorante di Arianna Mihajlovic prima degli Internazionali; Sinisa Mihajlovic, la moglie Arianna: C’è sempre per noi, io vivo anche per lui; Domenica In, oggi 10 maggio ospiti di Mara Venier e anticipazioni puntata; Domenica In 10 maggio: ospiti Biagio Antonacci e Arianna Mihajlovic.