Un oncologo ha rivelato che Enrica Bonaccorti sta affrontando una malattia. La notizia è stata comunicata pubblicamente e ha suscitato attenzione tra i media e i fan dell’attrice. La divulgazione riguarda esclusivamente il fatto che l’attrice si trovi sotto cura medica, senza ulteriori dettagli sulla condizione o sulle eventuali conseguenze. La sua situazione è stata resa nota attraverso una dichiarazione ufficiale.

Nel mondo dello spettacolo, dove il pubblico vede spesso solo la superficie, ogni tanto affiora una storia capace di fermare tutto: perché dietro un volto noto c’è una persona, con le sue paure e il suo coraggio. È quello che emerge dal racconto sulla malattia che ha segnato gli ultimi anni di Enrica Bonaccorti, attrice e volto amatissimo della tv italiana. Al centro c’è la sua battaglia contro il tumore al pancreas, ma soprattutto il modo in cui ha scelto di affrontarla: con lucidità, dignità e una verità detta senza giri di parole. A ricostruire quel percorso è una delle figure che le è stata accanto fino in fondo: il professor Giampaolo Tortora, direttore del Comprehensive Cancer Center e dell’ Unità di Oncologia Medica della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS di Roma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Enrica Bonaccorti, parla il suo oncologo: la rivelazione da brividi sulla malattia

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Quello che avrebbe voluto Enrica Bonaccorti sarebbe stato proprio questo: non un dolore plumbeo ad accompagnare la scomparsa, bensì sorrisi, ricordi gioiosi a descrivere una donna ironica e volitiva, simpatica e sensibile. Proprio quello che fa Mara Venier. x.com