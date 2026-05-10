Arianna e Sinisa Mihajlovic hanno cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas. La famiglia è composta da questi cinque nomi, senza ulteriori dettagli su età o altri aspetti. La notizia riguarda la composizione del nucleo familiare dei due genitori. Nessun’altra informazione viene fornita sui figli o sulla loro vita personale.

Arianna e il marito Sinisa Mihajlovic hanno avuto cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas. Sinisa Mihajlovic era già padre: il primo figlio dell’allenatore, infatti, si chiama Marko Mihajlovic ed è nato a Roma nel 1994, dalla sua precedente relazione con Giovanna Bagordo. Queste le parole spese per descrivere la situazione nell’intervista rilasciata sul figlio Marko: “L’ho riconosciuto, mantenuto, ma non l’ho cresciuto io. Non lo sento da un anno. Gli avevo chiesto di prendersi più responsabilità, non ne è stato capace. Mi ha chiamato, non ho risposto. Lo chiamerò io quando sarò pronto. Se qualcuno mi delude, mi serve tempo ”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i cinque figli di Arianna e Sinisa Mihajlovic

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