Amici 2026 anticipazioni quinta puntata del Serale | Incontrada Laurenti e Biagio Antonacci ospiti

La quinta puntata del Serale di Amici 2026 è stata registrata oggi e sarà trasmessa sabato 18 aprile in prima serata su Canale 5. Tra gli ospiti presenti durante la puntata ci sono personaggi noti e artisti, tra cui un volto televisivo, un comico e un cantautore. La registrazione si è svolta questa mattina, e le anticipazioni indicano che ci saranno momenti di musica e intrattenimento.

© US Mediaset Ph. PrandoniBremec Il Serale di Amici 2026 arriva alla quinta puntata, registrata oggi e in onda in prima serata su Canale 5 sabato 18 aprile. Anticipazioni quinta puntata del Serale: gli ospiti di sabato 18 aprile. Maria De Filippi ha accolto in studio in qualità di ospiti Vanessa Incontrada, Luca Laurenti, Biagio Antonacci con il nuovo singolo You & Me, l’ex allievo e vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2026 Nicolò Filippucci con il nuovo pezzo Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore e, per il consueto spazio riservato al monologo-comico, Carlo Amleto. Presente anche Alessandro Cattelan, quest’anno nel cast fisso del programma con il gioco Password.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Amici 2026, anticipazioni quinta puntata del Serale: Incontrada, Laurenti e Biagio Antonacci ospiti Notizie correlate Amici 25, Vanessa Incontrada e Luca Laurenti ospiti della quinta puntata del SeraleVanessa Incontrada e Luca Laurenti saranno gli ospiti della nuova puntata del Serale di Amici 25. Serale Amici 25, anticipazioni quinta puntata: ospiti e chi rischia l’eliminazioneIl Serale di Amici 25 si avvicina alla quinta registrazione prevista per giovedì 16 aprile 2026. Aggiornamenti e dibattiti Amici 25, anticipazioni quinta puntata del serale: ecco chi sono i 3 allievi al ballottaggio per l’eliminazioneSono appena terminate le registrazioni della quinta puntata del serale di Amici 25, il fortunato talent show di Maria De Filippi nel quale g ... isaechia.it Amici di Maria De Filippi, anticipazioni: gli ospiti annunciatiCosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni per sabato 18 aprile 2026? Ecco tutti gli spoiler su prove e liti ... superguidatv.it