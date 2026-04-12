Domenica In torna anche questa settimana con Mara Venier che, come di consueto, conduce l’appuntamento pomeridiano di Rai1. L’episodio del 12 aprile vedrà come ospite Riccardo Scamarcio, attore protagonista di numerosi film italiani. La trasmissione inizia alle 14 e prosegue con interviste, musica e momenti di intrattenimento, confermando la sua presenza fissa nel palinsesto domenicale.

Non c’è domenica senza Mara Venier e Domenica In. La conduttrice torna con un nuovo appuntamento del suo show, ormai un must del palinsesto del fine settimana di Rai1, come sempre in onda dalle 14.00 in poi dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Al suo fianco, come nel corso di tutta la stagione, ritroveremo Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, spalle insostituibili per il programma che terrà compagnia al pubblico spaziando tra cinema, spettacolo, musica e attualità in compagnia di tanti ospiti. Domenica In, le anticipazioni del 12 aprile. Come ogni weekend, Mara Venier torna ad aprire le porte del suo salotto, quello di Domenica In, accogliendo in studio tanti volti noti del mondo dello spettacolo, pronti a raccontarsi tra carriera e vita privata.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Domenica In, anticipazioni del 12 aprile: Mara Venier ospita Riccardo Scamarcio

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