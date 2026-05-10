Domenica di maltempo su Reggio Calabria tornano le piogge | scatta l' allerta gialla

Domenica caratterizzata da maltempo e piogge su Reggio Calabria e nella sua provincia. L’intera regione è interessata da condizioni di tempo instabile, con precipitazioni che coinvolgono sia la zona tirrenica che quella ionica. È stata diramata un’allerta gialla a causa delle condizioni meteorologiche previste per la giornata. La pioggia ha interessato diverse aree, creando disagi e rendendo necessario monitorare la situazione.

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