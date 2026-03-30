Un fronte freddo proveniente dal Nord Europa sta causando maltempo su Reggio Calabria e la provincia. Secondo le previsioni di un meteorologo di un servizio specializzato, si attendono piogge a partire dalla serata di lunedì nelle aree settentrionali della regione. Per martedì, è prevista un’allerta gialla a causa delle precipitazioni e delle condizioni meteorologiche avverse.

Nuovo avviso di criticità idrogeologica-idraulica e idrogeologica per temporali diffuso dalla Protezione civile regionale e valido fino alle 24 di domani martedì 31 marzo Sarà un martedì di maltempo su Reggio Calabria. Un fronte freddo in discesa dal Nord Europa determinerà, secondo le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo, un peggioramento nella serata di lunedì sulla Calabria, con l'arrivo delle prime piogge entro sera sulle zone settentrionali. Martedì si formerà un profondo vortice sul Sud Italia, attorno al quale ruoterà una perturbazione responsabile di un'altra giornata instabile sulla nostra regione, con piogge e rovesci anche temporaleschi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Maltempo, previste piogge in arrivo a Reggio Calabria e provincia: torna l'allerta gialla

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