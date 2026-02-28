Da venerdì 6 marzo, ogni settimana va in onda su Rai 2 la nuova stagione di Fratelli di Crozza, con il comico che si cala nei panni di vari personaggi, tra cui un professore di fisica. Tra le battute più note c’è quella che paragona l’euro alla massa del “mi piace” al quadrato, suscitando ironia e commenti sui social. La trasmissione rimane un appuntamento fisso del venerdì sera.

Dall’Ariston all’aula il passo è breve: tra commozione e spiegazioni “scientifiche”, il prof lancia ai ragazzi una sua personalissima legge universale In attesa della nuova stagione di Fratelli di Crozza, da venerdì 6 marzo ogni venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste per la prima volta i panni del professore di fisica Vincenzo Schettini, reduce dall’ospitata a Sanremo e da diverse polemiche dopo le rivelazioni dei suoi ex studenti. Dall’Ariston all’aula il passo è breve: tra commozione e spiegazioni “scientifiche”, il prof lancia ai ragazzi una sua personalissima legge universale: “E sta per euro uguale massa del mi piace al quadrato: la fisica del mi piace! Perché sennò vi boccio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Euro=massa del mi piace al quadrato”: Crozza nei panni del professore di fisica Schettini. L’ironia dopo le polemiche contro il docente e l’ospitata a Sanremo

Giallo su “La Fisica Che Ci Piace” dopo le polemiche: spariti oltre 100 video dal canale di Vincenzo SchettiniSecondo un’analisi dei dati social, nella giornata di ieri il canale YouTube La Fisica Che Ci Piace del prof-influencer Vincenzo Schettini ha...

Vincenzo Schettini, non salta l'ospitata a Sanremo: la decisione dopo le polemiche e le accuse degli ex studenti sui "like" per voti più altiIl nome di Vincenzo Schettini è finito al centro dell’attenzione a ridosso del Festival di Sanremo 2026.

