Un nuovo capitolo sta per arrivare nel mondo dei fumetti, con DjangoZorro come protagonisti. Si tratta di un sequel di un celebre personaggio, che presto potrebbe essere adattato in un film. La notizia è stata annunciata in relazione a un progetto che coinvolge la trasposizione cinematografica, senza ulteriori dettagli sulla produzione o sui tempi di uscita. Nel frattempo, vari prodotti legati a questa creazione sono disponibili su alcuni negozi online.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Alla fine di Django Unchained (2012), il nostro eroe risorge dalle proprie ceneri, distrugge letteralmente e metaforicamente le catene che lo opprimevano, salva la sua principessa dal drago incarnato da un'istituzione così ignominiosa che non nomineremo nemmeno, ed entrambi cavalcano, trasformati in leggenda, verso una nuova alba. È un gran finale, ma ogni amante del western sa che la ballata di Django non finisce qui perché, in realtà, non può finire qui....🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Tutto su Django / Zorro, il fumetto sequel di Tarantino pronto a diventare un film

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