Morto Matt Clark l'attore di film western e Ritorno al Futuro 3 aveva 89 anni

È morto l’attore Matt Clark, noto per aver recitato in diversi film western insieme a star come Robert Redford e Clint Eastwood. Clark aveva 89 anni ed era conosciuto anche per il suo ruolo in

È morto Matt Clark, attore noto per i film western accanto a divi come Robert Redford, Clint Eastwood, si è spento a 89 anni. Era apparso anche in Ritorno al Futuro-Parte III. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Aggiornamenti e notizie su Morto Matt Clark

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