distretto della pelletteria giusto riconoscimento

Negli anni in cui frequentavo l’Università di Siena, ho avuto modo di conoscere di persona Sebastiano Bagnara. La sua esperienza nel settore della pelletteria si è sviluppata nel tempo, portandolo a ricevere un riconoscimento ufficiale per il lavoro svolto nel distretto dedicato a questa produzione. La sua presenza nel settore ha segnato un passaggio importante per il comparto, che ha visto riconosciuti i propri sforzi attraverso un attestato formale.

Ho conosciuto Sebastiano Bagnara negli anni in cui entrambi gravitavamo intorno all’ Università di Siena. Non era una frequentazione assidua, ma di quelle in cui bastano poche conversazioni per capire che si sta parlando con qualcuno che ha messo a fuoco qualcosa di essenziale. La domanda che Bagnara non smetteva mai di fare era in fondo filosofica: che cosa succede all’ intelligenza umana quando cambia il modo in cui le mani producono? È una domanda che la modernità ha rimosso. Il pensiero occidentale ha separato la mente dal corpo, il sapere dal fare, il progetto dall’esecuzione. La fabbrica fordista ha istituzionalizzato questa separazione: chi pensa sta in ufficio, chi fa sta in officina.🔗 Leggi su Lanazione.it

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