Ladri in azione svaligiata la pelletteria ' Vendome'

Aversa continua a essere teatro di furti frequenti, con negozi di vario genere prese di mira quasi ogni giorno. Questa volta, a essere svaligiata, è una pelletteria situata nel centro della città. I ladri sono entrati nel negozio e hanno portato via diversi articoli prima di fuggire. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per identificare i responsabili.

Non si ferma l’emergenza sicurezza ad Aversa, con negozi assaltati dai ladri con cadenza praticamente quotidiana. Il colpo nella notte alla gioielleria Grammatica di via Magenta è solo l’ultimo episodio di un’escalation che provoca rabbia e preoccupazione tra i residenti e i commercianti.Nei.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Furti: ladri in azione con disturbatori per le telecamere a Caprarola, villa svaligiata a San Martino al CiminoNella frazione di Viterbo brutto ritorno dalle vacanze, mentre a Caprarola i malviventi sono riusciti a disattivare sistemi di videosorveglianza e di... Svaligiata la casa del figlio di Zeffirelli: i ladri fuggono con due cassefortiIl bottino, costituito da monili e gioielli, è ancora da stimare: gli inquirenti sperano di ottenere delle immagini utili dalle videocamere di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Casa svaligiata a Ravanusa: ladri in azione durante l’assenza del proprietario, bottino di migliaia di euro; Ravanusa, furto in casa da 5.500 euro: svaligiata l’abitazione di un pensionato; Furti nella notte a San Benedetto dei Marsi: casa svaligiata e auto rubata; Zaniolo, furto in casa a Udine: la reazione social sorprende tutti. Ladri in azione, svaligiata la pelletteria 'Vendome'Non si ferma l’emergenza sicurezza ad Aversa, con negozi assaltati dai ladri con cadenza praticamente quotidiana. Il colpo nella notte alla gioielleria Grammatica di via Magenta è solo l’ultimo episod ... casertanews.it Casa svaligiata a Ravanusa: ladri in azione durante l’assenza del proprietario, bottino di migliaia di euroColpo messo a segno in un’abitazione del centro di Ravanusa, dove ignoti hanno fatto irruzione nella casa di un pensionato di 65 anni, portando via denaro e oggetti preziosi. Il furto è avvenuto tra i ... scrivolibero.it Castelluccio Valmaggiore, “spaccata” in gioielleria: rubati monili e gioielli da 4 ladri incappucciati Ladri in azione a Castelluccio Valmaggiore, nel Foggiano, dove nella scorsa notte è stato compiuto un furto con spaccata ai danni dell’unica gioielleria del piccol facebook