Valditara | La Campania batte la Germania sulla dispersione scolastica Basta pessimismo abbiamo imparato a conquistare il mondo con la bellezza

Il ministro dell’istruzione ha dichiarato che la Campania supera la Germania in termini di riduzione della dispersione scolastica. Durante un evento, si è presentato con uno sfondo di un paesaggio e un edificio storico legato all’arte tessile del Settecento, circondato da centinaia di studenti provenienti da varie regioni italiane. Ha invitato a lasciar perdere il pessimismo e ha sottolineato come la regione abbia raggiunto risultati significativi nel settore scolastico.