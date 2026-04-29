Valditara | La Campania batte la Germania sulla dispersione scolastica Basta pessimismo abbiamo imparato a conquistare il mondo con la bellezza
Il ministro dell’istruzione ha dichiarato che la Campania supera la Germania in termini di riduzione della dispersione scolastica. Durante un evento, si è presentato con uno sfondo di un paesaggio e un edificio storico legato all’arte tessile del Settecento, circondato da centinaia di studenti provenienti da varie regioni italiane. Ha invitato a lasciar perdere il pessimismo e ha sottolineato come la regione abbia raggiunto risultati significativi nel settore scolastico.
Un panorama mozzafiato alle spalle, una manifattura settecentesca che ha fatto la storia dell’arte tessile, e davanti a sé centinaia di studenti provenienti da tutta Italia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie correlate
Valditara su dispersione scolastica e istruzione tecnico-professionale: “La Puglia, con la Calabria e la Campania, è la regione che ha dato la risposta più entusiasta”A Poggiardo il Ministro Valditara elogia i successi di Agenda Sud contro la dispersione scolastica e la grande adesione pugliese ai nuovi istituti...
Dispersione scolastica, Valditara: “Il Sud corre, recupero storico. Campania sotto il 10% e Calabria al 6,5%”Il divario tra Nord e Sud nell'abbandono scolastico si assottiglia a ritmi senza precedenti.