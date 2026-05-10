Curva Sud e tifosi del Milan protestano contro Furlani | folla presente | PM

Un gruppo di tifosi del Milan si è radunato in curva Sud per esprimere il proprio disappunto nei confronti dell'amministratore delegato della società. La protesta si è svolta prima di un match, con una folla numerosa presente sul posto. L'inviato di Pianeta Milan ha riferito sul clima che si respirava prima delle contestazioni, evidenziando l'assenza di atteggiamenti violenti o scontri.

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I tifosi del Milan contestano l'AD Giorgio Furlani. L'inviato per Pianeta Milan Stefano Bressi e il clima prima delle contestazione A Giorgio Furlani i tifosi del Milan contestano il lavoro e i risultati dall'addio di Paolo Maldini in poi. 441 milioni di euro spesi in tre stagioni per conquistare una sola Supercoppa Italiana con il distacco con le capoliste sempre più alto (58 punti). L'inviato (presso Piazza Axum davanti allo stadio San Siro) per Pianeta Milan Stefano Bressi ci racconta il clima prima della contestazione contro l'amministratore delegato rossonero .🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Curva Sud e tifosi del Milan protestano contro Furlani: folla presente | PM ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video QUANDO I TIFOSI PROTESTANO CONTRO I PREZZI FOLLI #shorts #stadium Notizie correlate Curva Sud e tifosi del Milan contro Furlani: segui live la manifestazione | PMIl Milan, tra poco, scenderà in campo contro l'Atalanta in una partita importantissima: i rossoneri devono tornare a vincere per blindare il posto in... Leggi anche: ESCLUSIVA PM | Milan-Atalanta, contestazione in vista: la Curva Sud si unisce alla protesta contro Furlani Argomenti più discussi: Seicento posti vi aspettano in Curva Sud e stasera primo tempo al Bar dello Stadio; Roma, i tifosi non dimenticano Ranieri e attaccano i Friedkin: Peggior proprietà della nostra vita, andate via; Il Verona attende il Como: i tifosi annunciano una festa per la retrocessione; Ranieri, striscione in Curva Sud: il messaggio dei tifosi.