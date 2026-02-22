TS – Disastro Torino tris del Genoa e Baroni sempre più in bilico | ritmo da retrocessione!

Il Torino ha subito una sconfitta pesante contro il Genoa, aggravando la crisi in classifica. La perdita in casa dei liguri deriva da errori difensivi e poca incisività in attacco. La squadra di Baroni ha mostrato fragilità che alimentano i dubbi sulla sua stabilità. I tifosi sui social criticano la gestione e chiedono cambiamenti immediati. La situazione si fa sempre più difficile per il tecnico e i giocatori coinvolti. La prossima partita potrebbe essere decisiva per il futuro del club.

2026-02-22 15:24:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell'ultima notizia riportata da Tuttosport: Ancora un ko per il Torino che cade rovinosamente anche in casa del Genoa e complica ulteriormente la sua posizione in classifica. Dopo la sconfitta interna contro l'Udinese, i granata vanno ko col punteggio di 3-0 per i liguri che chiudono la pratica già nei primi 45 minuti: apre le marcature Norton-Cuffy al 21° e raddoppia Ekuban al minuto 40. Sul finire della prima frazione di gioco, Ilkhan si fa espellere a causa di un brutto fallo su Colombo; nella ripresa arriva anche il tris genoano firmato da Messias all'83°. Genoa Torino 3-0, nuovo flop dei granata: il tris del Grifone mette in serio pericolo la panchina di Baroni. Il resoconto del matchIl Genoa ha battuto il Torino 3-0, a causa di una difesa granata imprecisa e poco compatta. Disastro Torino, tris del Genoa e Baroni sempre più in bilico: ritmo da retrocessione!Seconda sconfitta consecutiva per i granata che giocano in dieci tutta la ripresa e cadono sotto i colpi di Norton-Cuffy, Ekuban e Messias ...