Tottenham a rischio retrocessione | come hanno fatto gli Spurs a ridursi così dopo un mercato costoso

Il Tottenham rischia la retrocessione dopo aver speso molto sul mercato estivo, attirando l’attenzione degli appassionati. La squadra ha investito ingenti risorse per rafforzare la rosa, ma le prestazioni in campo sono state deludenti e i risultati non sono migliorati. La crisi si è aggravata, portando gli Spurs a lottare per mantenere la categoria. La situazione si fa sempre più difficile in vista delle prossime partite.

Il Tottenham è una delle squadre che ha speso di più in Premier League sul mercato, ha il settimo monte ingaggi ma incredibilmente ora lotta per non retrocedere. Igor Tudor è chiamato a un'impresa. Tottenham in caduta libera, ma Frank non si sente a rischio: Con l'Arsenal ci sarò ioLa sconfitta interna contro il Newcastle United ha lasciato strascichi pesanti in casa Tottenham, non tanto per il 2-1 finale quanto per le implicazioni. Tottenham nel baratro: incubo retrocessione e un buco finanziario che spaventa LondraL'ambiente degli Spurs respira un'aria pesante che non si avvertiva dalla stagione 1977/78, l'ultima volta che il club conobbe l'onta della retrocessione.