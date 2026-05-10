Disagi al ' San Rocco' | servizi di prelievo ridotti e lavori in ritardo

All’ospedale “San Rocco” di Sessa Aurunca si sono verificati nuovi disagi legati ai servizi di prelievo, che risultano ancora ridotti. I lavori in corso hanno causato ritardi e difficoltà per i pazienti che devono accedere a questo servizio. La situazione si trascina da tempo, aggravando le criticità già presenti nella struttura ospedaliera. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito quando saranno risolti i problemi.

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