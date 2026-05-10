Disagi al ' San Rocco' | servizi di prelievo ridotti e lavori in ritardo
All’ospedale “San Rocco” di Sessa Aurunca si sono verificati nuovi disagi legati ai servizi di prelievo, che risultano ancora ridotti. I lavori in corso hanno causato ritardi e difficoltà per i pazienti che devono accedere a questo servizio. La situazione si trascina da tempo, aggravando le criticità già presenti nella struttura ospedaliera. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito quando saranno risolti i problemi.
Nuovi disagi all’ospedale “San Rocco” di Sessa Aurunca, dove continuano le criticità legate al servizio prelievi. A segnalarlo è il comitato “Ospedale San Rocco bene comune”, che torna a puntare il dito sulle condizioni organizzative e strutturali del presidio sanitario.Secondo quanto riferito.🔗 Leggi su Casertanews.it
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