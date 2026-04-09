Lavori Aca e interruzione idrica bagni chimici e servizi ridotti anche all' aeroporto d' Abruzzo

Nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 aprile, l'Aeroporto d'Abruzzo subirà un'interruzione dell'erogazione idrica. Di conseguenza, sarà necessario utilizzare bagni chimici e servizi ridotti all’interno della struttura. La sospensione dell’acqua riguarda anche le aree di lavoro che coinvolgono l’azienda incaricata dei lavori Aca, influenzando le attività e i servizi dell’aeroporto durante quei giorni.

Anche l'Aeroporto d'Abruzzo sarà interessato dall'interruzione idrica prevista per le giornate di lunedì 13 e martedì 14 aprile. Per consentire lavori di potenziamento della rete a cura di Aca sulla condotta Giardino, per le due giornate è prevista un’interruzione dell’acqua su 22 Comuni, tra i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Interruzione idrica totale in 10 Comuni e parziale in 12 per i lavori Aca: mappe e zone dove l'acqua non ci sarà [FOTO]Resta per ora confermato il maxi-cantiere Aca sull’acquedotto Giardino per i giorni 13 e 14 aprile che comporterà la sospensione idrica in 22 Comuni...

Con il maxi-cantiere Aca niente acqua all'Aeroporto d'Abruzzo: le soluzioni della Saga per limitare i disagiNiente acqua anche all'Aeroporto d'Abruzzo nelle giornate del 13 e del 14 aprile quando l'Aca chiuderà le sorgenti e i pozzi di Bussi per i lavori di...

Temi più discussi: Niente uso dell'acqua durante i lavori Aca del 13 e del 14 aprile: tutte le misure e le zone della città che rimarranno a secco; Sospensione idrica del 13 e 14 aprile prossimi: Aca incontra le associazioni di categoria; Lavori alla rete idrica dell’Aca il 13 aprile: le chiusure previste a Pescara; Pescara e altri 21 Comuni si preparano allo stop dell’acqua.

Niente uso dell'acqua durante i lavori Aca del 13 e del 14 aprile: tutte le misure e le zone della città che rimarranno a seccoTre le ordinanze firmate dal sindaco: chiusura delle scuole e di altre strutture comunali, ma anche cosa si può e non si può fare con l'acqua della rete idrica comunale fino a quando non ci sarà il vi ... ilpescara.it

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INTERUZIONE IDRICAper i lavori Aca. Sarà totale in 10 Comuni e parziale in 12: mappe e zone dove l'acqua non ci sarà I dettagli - facebook.com facebook

Chieti Scalo, piscina Esalife chiusa il 13 e 14 aprile: stop all’acqua per lavori Aca x.com