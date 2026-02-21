Al via i lavori di messa in sicurezza | San Rocco al riparo dalle alluvioni

San Rocco avvia i lavori di messa in sicurezza per proteggere il paese dalle alluvioni. La decisione nasce dal continuo rischio di inondazioni che ha colpito la zona negli ultimi anni, causando danni alle abitazioni e alle aziende locali. Da lunedì, operai e tecnici lavoreranno per rafforzare le sponde e migliorare il sistema di drenaggio. Gli interventi rientrano in un progetto più ampio, sostenuto dal Pnrr, dedicato alla tutela del territorio.

A partire da lunedì prenderanno il via a San Rocco, i lavori idraulici di messa in sicurezza idrogeologica nell'ambito dell'intervento inserito all'interno del più ampio progetto Pnrr dedicato alla tutela del territorio e alla riduzione del rischio di alluvione. L'area interessata, tra le più colpite dall'alluvione del maggio 2023, si trova in sinistra idraulica del fiume Savio ed è ricompresa tra via Alessandro Bonci a sud, via Ponte Europa Unita a nord, e via Savio a ovest. "L'obiettivo primario di questi lavori partiti a ottobre 2025 – commenta il sindaco Enzo Lattuca – è di rendere il territorio capace di affrontare situazioni di estrema emergenza.