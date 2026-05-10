Dirigenza contestata squadra abbandonata dai tifosi | notte da incubo per il Milan Con l’Atalanta finisce 2-3
Il Milan ha perso 3-2 contro l’Atalanta in una partita caratterizzata da tensioni e proteste. Durante il match, la curva sud ha iniziato a fischiare e si è allontanata dal settore al 53º minuto, lasciando il supporto ai tifosi. La squadra ha subito la quarta sconfitta consecutiva in campionato, mentre la dirigenza è stata duramente criticata dai supporter presenti allo stadio.
Milano, 10 maggio 2026 – Il Milan è nella bufera. Contestato nella dirigenza, fischiato e abbandonato da una Curva Sud che lascia la postazione al minuto 53. Soprattutto, il Milan si è perso. Quinto ko nelle ultime otto gare, un dato pesante per chi aveva vissuto 24 turni senza sconfitte. E ora, con la Roma che firma l'aggancio in classifica, e la Juventus davanti, la Champions League non è più solo in pericolo. E' appesa ad un filo, quello degli scontri diretti con i giallorossi. Con il Genoa la prima di due gare che valgono una stagione, senza Rafael Leao, Alexis Saelemaekers e Pervis Estupinan. E, forse, anche Christian Pulisic. Unico guizzo, la reazione nel finale, che finisce a pochi millimetri dal palo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Notizie correlate
Bastoni sommerso di fischi a San Siro dai tifosi del Milan, poi si fa male: è un derby da incuboBastoni è stato preso di mira in modo particolare durante il derby rispetto agli altri giocatori dell'Inter: i tifosi del Milan lo riempiono di...
Milan-Atalanta 2-3, pagelle: Ederson (7,5) dominante, Raspadori (7) crea scompiglio, Gabbia (4) da incuboDopo il Sassuolo, per il Milan arriva un'altra battuta d'arresto: stavolta è l'Atalanta a interrompere la corsa Champions dei rossoneri.