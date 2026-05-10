Dirigenza contestata squadra abbandonata dai tifosi | notte da incubo per il Milan Con l’Atalanta finisce 2-3

Il Milan ha perso 3-2 contro l’Atalanta in una partita caratterizzata da tensioni e proteste. Durante il match, la curva sud ha iniziato a fischiare e si è allontanata dal settore al 53º minuto, lasciando il supporto ai tifosi. La squadra ha subito la quarta sconfitta consecutiva in campionato, mentre la dirigenza è stata duramente criticata dai supporter presenti allo stadio.

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