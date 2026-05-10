Diretta gol Serie A LIVE | Strefezza risponde a Malen tutto pari in Parma Roma

Nella 36esima giornata di Serie A si sono disputate diverse partite, tra cui Parma-Roma, terminata con un pareggio. Durante l'incontro, Strefezza ha risposto a Malen con un gol. La giornata comprendeva anche altre sfide, e le gare sono state seguite in tempo reale con aggiornamenti su risultato, moviola e cronaca. La giornata di campionato si è conclusa con vari risultati che hanno influenzato la classifica.

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