Diretta gol Serie A LIVE | Strefezza risponde a Malen tutto pari in Parma Roma
Nella 36esima giornata di Serie A si sono disputate diverse partite, tra cui Parma-Roma, terminata con un pareggio. Durante l'incontro, Strefezza ha risposto a Malen con un gol. La giornata comprendeva anche altre sfide, e le gare sono state seguite in tempo reale con aggiornamenti su risultato, moviola e cronaca. La giornata di campionato si è conclusa con vari risultati che hanno influenzato la classifica.
Italiano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline: la posizione del club Bastoni al Barcellona? Puyol dubbioso: «Grandissimo difensore ma adattarsi può essere complicato» Spalletti anticipa le mosse della Juve sul mercato: «Vlahovic? Tentato un contatto, ci riproveremo» Pisa, Hiljemark si lecca le ferite dopo la sconfitta con la Cremonese: «Difficile parlare dopo questa partita, giocare in 9 è stato complicato!» Fiorentina matematicamente salva, Vanoli: «Salvezza dedicata a Commisso. Fischi a fine partita? I tifosi hanno diritto di contestare perché meritano una Fiorentina diversa» Cremonese, Giampaolo dopo il 3-0 al Pisa: «Ci siamo ancora, bisogna stare lì e lottare fino all’ultimo minuto.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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