Nella 32esima giornata di Serie A, le partite in corso vedono il Parma e il Napoli in equilibrio, con un gol di McTominay che risponde a quello di Strefezza. La cronaca delle sfide viene aggiornata in tempo reale, con sintesi, risultati e moviola disponibili sul sito dedicato. La giornata si svolge con diverse partite in contemporanea, offrendo un quadro completo dell’andamento del campionato.

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© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: McTominay risponde a Strefezza, tutto in parità in Parma Napoli

Diretta gol Serie A LIVE: Strefezza porta subito in vantaggio il Parma contro il NapoliCalciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian.

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