Diretta gol Serie A LIVE | McTominay risponde a Strefezza finisce in parità Parma Napoli

Da calcionews24.com 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 32esima giornata di Serie A, si sono disputate diverse partite con momenti di rilievo. Durante una delle gare, un gol di McTominay ha risposta a quello di Strefezza, portando il punteggio in parità. La cronaca e i risultati sono aggiornati in tempo reale, con moviole e analisi live delle partite in corso. La giornata di campionato ha visto sfide tra squadre di diversi livelli e classifiche.

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Diretta gol Serie A LIVE: McTominay risponde a Strefezza, tutto in parità in Parma NapoliCalciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian.

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