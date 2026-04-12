Diretta gol Serie A LIVE | McTominay risponde a Strefezza finisce in parità Parma Napoli

Nella 32esima giornata di Serie A, si sono disputate diverse partite con momenti di rilievo. Durante una delle gare, un gol di McTominay ha risposta a quello di Strefezza, portando il punteggio in parità. La cronaca e i risultati sono aggiornati in tempo reale, con moviole e analisi live delle partite in corso. La giornata di campionato ha visto sfide tra squadre di diversi livelli e classifiche.

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