Diretta gol Serie A LIVE | ci pensa il solito Malen si sblocca Parma Roma

Nella 36esima giornata di Serie A, le partite sono in corso con aggiornamenti in tempo reale. Tra gli eventi principali, un gol di Malen apre la partita tra Parma e Roma. La cronaca delle partite include sintesi, tabellini, risultati e moviole, offrendo un quadro completo delle sfide in corso. La giornata si svolge con incontri validi per il campionato 202526, trasmessi in diretta live.

Italiano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline: la posizione del club Bastoni al Barcellona? Puyol dubbioso: «Grandissimo difensore ma adattarsi può essere complicato» Spalletti anticipa le mosse della Juve sul mercato: «Vlahovic? Tentato un contatto, ci riproveremo» Pisa, Hiljemark si lecca le ferite dopo la sconfitta con la Cremonese: «Difficile parlare dopo questa partita, giocare in 9 è stato complicato!» Fiorentina matematicamente salva, Vanoli: «Salvezza dedicata a Commisso. Fischi a fine partita? I tifosi hanno diritto di contestare perché meritano una Fiorentina diversa» Cremonese, Giampaolo dopo il 3-0 al Pisa: «Ci siamo ancora, bisogna stare lì e lottare fino all’ultimo minuto.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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