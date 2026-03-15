In occasione della 29esima giornata di Serie A, si gioca la partita tra Como e Roma con la Roma in vantaggio 1-0 grazie a un rigore trasformato da Malen. La cronaca della partita include aggiornamenti in tempo reale, risultati e dettagli sulle azioni salienti, mentre la diretta gol permette di seguire ogni momento della sfida. La giornata si presenta con partite che vedono coinvolte numerose squadre, tra cui il confronto tra Como e Roma.

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© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Como Roma 0-1, la sblocca Malen su rigore

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