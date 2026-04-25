Diretta gol Serie A | Bologna Roma 1-0 la sblocca Malen

Durante la 34esima giornata di Serie A, la partita tra Bologna e Roma si è conclusa con una vittoria di misura per i padroni di casa, che hanno segnato il gol decisivo grazie a Malen. La cronaca della sfida, trasmessa in diretta, ha mostrato le azioni salienti, le decisioni dell’arbitro e i momenti chiave della partita. La sintesi della giornata include anche il tabellino e i risultati aggiornati delle altre sfide in programma.

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