Dino Prizmic invia un messaggio a Novak Djokovic dopo la vittoria a sorpresa all’Open d’Italia

Dino Prizmic ha inviato un messaggio a Novak Djokovic dopo aver sconfitto il tennista serbo nell’Open d’Italia. La vittoria di Prizmic, che ha battuto Djokovic, ha attirato l’attenzione nel mondo del tennis. Il giovane giocatore ha condiviso le proprie parole con il campione serbo, mentre l’evento ha suscitato reazioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

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"> Dino Prizmic Shocka il Mondo Battendo Novak Djokovic all’Italian Open. Dino Prizmic ha creato una delle sorprese più clamorose dell’Italian Open, eliminando il terzo seed Novak Djokovic. Questo risultato ha attirato l’attenzione di appassionati e critici, consolidando la reputazione del giovane atleta croato. Due anni dopo aver perso contro il Serbo nel loro primo incontro all’Australian Open 2024, Prizmic ha reso la situazione a suo favore. Risalito da un set di svantaggio, ha vinto l’incontro con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-4. Questa prestazione è stata un punto di svolta nella carriera del talentuoso ventenne, attualmente al numero 79 del mondo.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Dino Prizmic invia un messaggio a Novak Djokovic dopo la vittoria a sorpresa all’Open d’Italia. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Novak Djokovic subito eliminato a Roma! L’ex n.1 si arrende all’emergente PrizmicDopo la sconfitta di Alex De Minaur con Matteo Arnaldi, arriva un’altra eliminazione di lusso in questo venerdì 8 maggio al Foro Italico di Roma. Djokovic dopo la storica sconfitta a Roma contro Prizmic non cerca scuse: “Non voglio parlarne”Novak Djokovic non ha cercato alibi dopo la sconfitta contro Prizmic all'esordio stagionale agli Internazionali d'Italia.