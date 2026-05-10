Dino Prizmic conquista un incredibile record battendo Novak Djokovic!

Durante l’Italian Open, Dino Prizmic ha vinto contro Novak Djokovic, stabilendo un nuovo record. La partita si è conclusa con la sconfitta del tennista serbo, che ha perso contro il giocatore più giovane. Prizmic ha ottenuto la vittoria in un match che ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis. La sfida si è svolta sui campi della manifestazione, con il risultato che ha sorpreso molti spettatori.

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"> Djokovic sconfitto da Prizmic all’Italian Open. La corsa di Novak Djokovic all’Italian Open ha subito una brusca frenata con una sconfitta inaspettata contro il croato Dino Prizmic, attualmente al numero 79 del ranking mondiale. Prizmic, che ha raggiunto il tabellone principale tramite le qualificazioni, ha realizzato un’impresa storica venendo da un set sotto per battere il 24 volte vincitore di Grand Slam con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-4. La vittoria di Prizmic rappresenta un significativo passo avanti nella sua carriera. C’è grande attesa per il suo prossimo incontro, dove affronterà Ugo Humbert, in quella che sarà la loro prima sfida a livello ATP.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Dino Prizmic conquista un incredibile record battendo Novak Djokovic! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dino Prizmic invia un messaggio a Novak Djokovic dopo la vittoria a sorpresa all’Open d’Italia.Dino Prizmic invia un messaggio a Novak Djokovic dopo la vittoria a sorpresa all’Open d’Italia. Novak Djokovic subito eliminato a Roma! L’ex n.1 si arrende all’emergente PrizmicDopo la sconfitta di Alex De Minaur con Matteo Arnaldi, arriva un’altra eliminazione di lusso in questo venerdì 8 maggio al Foro Italico di Roma.