Delia è finita nel mirino dei social dopo la sua esibizione sul palco del Concertone a Roma. La cantante siciliana è stata scelta per cantare Bella Ciao, ma nella sua originale interpretazione ha cambiato la parola “partigiano” con “essere umano“, scatenando le ire del web. “Fare questo cambio vuol dire allargare un po’. Perché dato tutto quello che sta succedendo, la guerra, ‘essere umano’ fa capire che non è soltanto qualcosa che riguarda il passato. Non è soltanto qualcosa che riguarda l’Italia con la resistenza ma è una cosa che purtroppo succede ancora oggi”, ha spiegato la cantante sottolineando che l’importanza di “prendere una...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Perché ho cambiato ‘partigiano’ in ‘essere umano’? Per allargare il messaggio al mondo, non è una cosa solo del passato”: le parole di Delia dopo il Concertone

Delia cambia il testo di Bella Ciao al 1 maggio. La cantante: Volevo allargare il messaggio

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