Uno studio rivela che lo stress subito durante l'infanzia può avere ripercussioni sul benessere intestinale da adulti. Quando i bambini affrontano situazioni di tensione, le conseguenze possono manifestarsi più avanti nel tempo, influendo sulla salute digestiva. Le ricerche si sono concentrate sugli effetti a lungo termine di esperienze stressanti durante i primi anni di vita.

Un’esperienza stressante nei primi anni di vita può lasciare segni profondi, anche sul sistema digestivo. È quanto emerge da un nuovo studio pubblicato sulla Gastroenterology, che collega lo stress precoce a un aumento del rischio di disturbi intestinali nel corso della vita. Eventi come trascuratezza emotiva, difficoltà familiari o stress durante la gravidanza possono influenzare profondamente lo sviluppo di un bambino. Da tempo gli studi mostrano che queste condizioni aumentano il rischio di ansia e depressione, ma ora emerge con maggiore chiarezza anche l’impatto sull’apparato digerente. Il motivo risiede nella connessione continua tra cervello e intestino, un dialogo biologico attivo 24 ore su 24. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Lo stress da piccoli può causare problemi intestinali da adulti

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