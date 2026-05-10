Dietro al caso del 40enne che prende a calci la caserma dei carabinieri c' è il segnale di un clima di tensione crescente in città

Un uomo di 40 anni è stato denunciato dopo aver preso a calci l’ingresso di una caserma dei Carabinieri in via Garibaldi. L’episodio si è verificato di recente, provocando l’intervento delle forze dell’ordine. La scena ha attirato l’attenzione degli abitanti del quartiere, mentre si indaga sulle ragioni dell’azione e sul contesto in cui si è svolta. Non sono stati riportati altri dettagli sul fatto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui