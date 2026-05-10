Dietro al caso del 40enne che prende a calci la caserma dei carabinieri c' è il segnale di un clima di tensione crescente in città
Un uomo di 40 anni è stato denunciato dopo aver preso a calci l’ingresso di una caserma dei Carabinieri in via Garibaldi. L’episodio si è verificato di recente, provocando l’intervento delle forze dell’ordine. La scena ha attirato l’attenzione degli abitanti del quartiere, mentre si indaga sulle ragioni dell’azione e sul contesto in cui si è svolta. Non sono stati riportati altri dettagli sul fatto.
Un 40enne è stato denunciato dopo aver preso a calci l’ingresso della stazione dei Carabinieri in via Garibaldi. Sul fatto interviene l’associazione Sos Parma.Il presidente Devid Brozzi spiega: “Questi fatti non possono essere normalizzati. La città sta vivendo una serie di episodi che mostrano.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Notizie correlate
Follia in centro, prende a calci l'ingresso della caserma di via Garibaldi: 40enne denunciatoNei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno arrestato un 40enne italiano che, al termine dei doverosi accertamenti e...
Minacce di morte al ministro Valditara su Instagram: la Lega denuncia un clima di tensione crescente dopo l’esplosione anarchica a RomaIl ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è finito nel mirino di una minaccia di morte pubblicata sotto un suo post su Instagram.