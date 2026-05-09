Follia in centro prende a calci l' ingresso della caserma di via Garibaldi | 40enne denunciato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Parma Oltretorrente hanno denunciato un uomo di 40 anni per aver preso a calci l’ingresso di una caserma in via Garibaldi. Dopo aver svolto le verifiche necessarie, hanno arrestato l’uomo, ritenuto responsabile di danneggiamento aggravato. L’indagine si è conclusa con la denuncia dell’individuo, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle circostanze dell’episodio.

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