Minacce di morte al ministro Valditara su Instagram | la Lega denuncia un clima di tensione crescente dopo l’esplosione anarchica a Roma

Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è finito nel mirino di una minaccia di morte pubblicata sotto un suo post su Instagram. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Minacce di morte ad Attilio Fontana, la denuncia del presidente della Regione Lombardia dopo l'appello al votoAttilio Fontana sarebbe stato oggetto di minacce di morte dopo un appello pubblicato sui social con riferimenti al Referendum, per questo motivo il...

Aggiornamenti e notizie su Minacce di morte al ministro Valditara...

Temi più discussi: Contro di me inaccettabili minacce di morte. La denuncia di Attilio Fontana; Minacce di morte a Cairo a Masio, il paese dei suoi genitori: l’autore è un pensionato di 72 anni; Ti uccido se non mi dai i soldi. L'incubo di una madre a Giardinetti durato 6 anni; Pugni e minacce di morte alla moglie. Lei lascia la casa: È l’unica salvezza.

Se voti sì sei un lacchè. Minacce di morte e insulti al conduttore Diaco. Solidarietà del centrodestraMinacce anche di morte, accompagnate da immagini a testa in giù con scritto credere obbedire penzolare, a cui sono seguiti commenti violenti del tipo si merita questo e anche di peggio. Da Salvini ... msn.com

Pierluigi Diaco vota sì al referendum, insulti e minacce di morte sui social: «Servo, gay, fascista». Lui denuncia gli hatersDopo che nei giorni scorsi aveva dichiarato «Voto sì al Referendum, in Italia se voti no diventi un testimonial, se voti sì sei un lacchè», Pierluigi Diaco, ... leggo.it

Minacce. Offese. Auguri di morte. Questo è il linguaggio della sinistra. Guai a non pensarla come loro, diventi un bersaglio come succede a Valditara a cui va la mia vicinanza. facebook

Trump e Iran si scambiano minacce di attacchi alle infrastrutture chiave. @CostanzaSpocci x.com