Una delle sfide più complesse della medicina moderna | il professor Giorgio Ercolani in tv per parlare di tumore al pancreas

Il tumore al pancreas rappresenta una delle patologie più difficili da trattare nella medicina contemporanea. Recentemente, il professor Giorgio Ercolani è stato ospite in televisione per discutere delle nuove terapie disponibili, degli sviluppi nella ricerca e del ruolo dei centri specializzati. Tra questi, l’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì è stato citato come esempio di struttura dedicata alla cura di questa malattia. La discussione si è concentrata sui progressi e sulle sfide ancora presenti nel campo.