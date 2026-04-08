Una delle sfide più complesse della medicina moderna | il professor Giorgio Ercolani in tv per parlare di tumore al pancreas

Da forlitoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tumore al pancreas rappresenta una delle patologie più difficili da trattare nella medicina contemporanea. Recentemente, il professor Giorgio Ercolani è stato ospite in televisione per discutere delle nuove terapie disponibili, degli sviluppi nella ricerca e del ruolo dei centri specializzati. Tra questi, l’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì è stato citato come esempio di struttura dedicata alla cura di questa malattia. La discussione si è concentrata sui progressi e sulle sfide ancora presenti nel campo.

Il tumore del pancreas resta una delle sfide più complesse della medicina moderna. Per fare il punto sulle nuove frontiere terapeutiche, la ricerca e l’importanza dei centri d’eccellenza, come quello dell'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, il professor Giorgio Ercolani sarà protagonista della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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