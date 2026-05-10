Diano Marina | Nicola Ferrarese vince il premio Aromatica 2026

A Diano Marina, un produttore di olio ha ottenuto il premio Aromatica 2026, riconoscimento assegnato durante l’evento dedicato ai prodotti di alta qualità. La vittoria è stata decisa da una giuria di esperti che ha valutato le caratteristiche sensoriali e tecniche dell’olio. Nicola Ferrarese, titolare dell’azienda, ha presentato un prodotto che ha convinto per le sue caratteristiche organolettiche e la cura nella produzione.

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? Domande chiave Come ha fatto un produttore di olio a vincere il premio Aromatica?. Quali competenze tecniche hanno permesso a Nicola Ferrarese di scalare i vertici internazionali?. Perché la gestione della terra è diventata una missione culturale per Tera de Prie?. In che modo l'olio di alta qualità può trasformare l'economia di Diano Marina?.? In Breve Sindaco Cristiano Za Garibadi e assessore Luca Spandre hanno consegnato il riconoscimento.. Azienda Tera de Prie gestisce 15 ettari nell'area dell'Alta Valle Impero.. L'azienda è Presidio Slow Food degli olivi secolari dal 2018.. Premio Aromatica ha visto vincitori passati come Giuliano Sperandio nel 2019.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Diano Marina: Nicola Ferrarese vince il premio Aromatica 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nicola Ferrarese: il genio dell’olio Taggiasca vince il Premio Aromatica? Cosa sapere Nicola Ferrarese riceve il Premio Aromatica 2026 per la produzione biologica a Diano Marina. Diano Marina si accende: chef stellati e sapori a AromaticaDiano Marina si prepara a ospitare, tra l’8 e il 10 maggio del prossimo anno, la tredicesima edizione di Aromatica, un evento che mette al centro le... Argomenti più discussi: Aromatica, il centro di Diano Marina diventa un percorso del gusto tra stand ed espositori; Da venerdì a domenica Diano Marina diventa Aromatica: 55 ospiti e oltre 100 produttori; Conosci le erbe? A Diano Marina c’è AROMATICA, la festa delle erbe aromatiche.