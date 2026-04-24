Nicola Ferrarese | il genio dell’olio Taggiasca vince il Premio Aromatica

Nicola Ferrarese ha ricevuto il Premio Aromatica 2026 durante un evento a Diano Marina, riconoscimento assegnato per la produzione biologica di olio Taggiasca. La premiazione si è svolta nelle ultime settimane e riguarda un’azienda specializzata nella coltivazione e nell’estrazione di olio di alta qualità. L’evento ha attirato l’attenzione di operatori e appassionati nel settore dell’agroalimentare biologico.

? Cosa sapere Nicola Ferrarese riceve il Premio Aromatica 2026 per la produzione biologica a Diano Marina.. Il riconoscimento premia la tutela dell'olio Taggiasca e del paesaggio dell'Alta Valle Impero.. Il prestigioso Premio Aromatica 2026 è stato assegnato a Nicola Ferrarese, figura centrale del settore turistico e produttore d’olio di eccellenza, per il suo impegno nel proteggere l’identità agricola di Diano Marina. La scelta della giuria premia un percorso che affonda le radici nell’azienda agricola Tera de Prie, realtà fondata da Franco e oggi guidata con una visione che mette al centro la sostenibilità. Il riconoscimento celebra un uomo capace di coniugare la gestione del territorio con la valorizzazione delle tradizioni locali, trasformando il lavoro nei campi in un racconto che attraversa i confini internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nicola Ferrarese: il genio dell’olio Taggiasca vince il Premio Aromatica Notizie correlate L’oro della Taggiasca: San Biagio celebra l’identità dell’olioIl borgo di San Biagio della Cima si prepara a chiudere il ciclo di incontri intitolato Storie dell’Italia interna con un evento focalizzato sul... Davide Nicola vince il Premio Gentleman Serie B 2024/2025Sarà Davide Nicola a ricevere il premio “Allenatore Gentleman Serie B 2024/2025” dedicato alla memoria di Gigi Simoni.