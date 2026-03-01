Malattie renali rare | da un’unica diagnosi a cinque profili

Uno studio condotto dall'istituto «Negri» analizza le malattie renali rare, evidenziando come siano stati individuati cinque diversi profili clinici a partire da una singola diagnosi. Attualmente, si sta sviluppando un’app interattiva di semplice utilizzo dedicata ai medici per facilitare la classificazione e la gestione di queste patologie. Il progetto mira a offrire strumenti pratici per migliorare il trattamento e la diagnosi precoce.

LO STUDIO. Uno studio del «Negri»: attualmente è in fase di sviluppo anche un’app interattiva di facile utilizzo riservata ai medici. In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare(che si è celebrata sabato 28 febbraio), i ricercatori dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri hanno presentato i risultati dello studio «Decode», un progetto coordinato dall’Istituto che vede la partecipazione di un consorzio di Centri europei. I risultati di questo studio segnano un passo importante verso la medicina di precisione nella glomerulonefrite membranoproliferativa primaria (Mpgn), una rara malattia renale autoimmune che causa rischio di insufficienza renale cronica, soprattutto nei giovani. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Malattie renali rare: da un’unica diagnosi a cinque «profili» Leggi anche: Malattie rare: screening neonatale e genomica, neonatologi-Uniamo per diagnosi e cure precoci Umbria, malattie rare: 9500 pazienti e oltre mille patologie trattate. "Fondamentali ricerca e diagnosi"Nel mondo si contano circa 300 milioni di malattie rare, in Europa 30 milioni, mentre in Italia le patologie a oggi conosciute sono 2 milioni. Approfondimenti e contenuti su Malattie renali Temi più discussi: Malattie renali rare: da un’unica diagnosi a cinque profili; Malattie renali rare, studio identifica cinque sottotipi con implicazioni prognostiche e terapeutiche; Focus sulle malattie rare. Il convegno di Atr Italia con gli esperti nazionali; Giornata Mondiale Malattie Rare: l’impegno dell’ospedale di Novara. Malattie renali rare: da un’unica diagnosi a cinque «profili»Uno studio del «Negri»: attualmente è in fase di sviluppo anche un’app interattiva di facile utilizzo riservata ai medici. ecodibergamo.it Malattie rare in Italia: bisogni, numeri e percorsi di cura da rafforzareIl 28 febbraio 2026 riaccende l'attenzione sulle malattie rare: dai numeri in Italia alle barriere diagnostiche e alle strategie per assicurare continuità di cura ... tuobenessere.it Malattie renali rare: una sola diagnosi, cinque profili diversi. Uno studio coordinato dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS e pubblicato su Kidney International cambia il modo di guardare alla glomerulonefrite membranoproliferativa pri - facebook.com facebook