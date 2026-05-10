Di Marco e Paolucci Pd sulla liquidazione del Consorzio industriale Chieti - Pescara | Dal centrodestra solo ritardi

I rappresentanti di Marco e Paolucci del Partito Democratico hanno accusato il centrodestra di non aver preso decisioni sulla liquidazione del Consorzio industriale Chieti-Pescara, sostenendo che ci siano stati solo ritardi. Secondo loro, l’atteggiamento del centrodestra si caratterizza per una certa immobilità e mancanza di iniziative concrete riguardo al futuro dell’ente. La questione riguarda le tempistiche e le modalità di gestione della liquidazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Centrodestra immobile, in ritardo e incapace di decidere sul futuro del Consorzio industriale Chieti Pescara. A dirlo il consigliere regionale del Partito Democratico Silvio Paolucci, titolare di un accesso agli atti su Arap, e il consigliere Antonio Di Marco, promotori della richiesta di.🔗 Leggi su Ilpescara.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Al via la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Chieti-PescaraLa giunta regionale ha deliberato l’avvio della liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo sviluppo industriale (Csi) dell’area... Consorzio industriale Val Pescara, Paolucci attacca: “Fusione flop annunciato”Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Silvio Paolucci annuncia un’interpellanza sullo stato finanziario del Consorzio... Argomenti più discussi: Paolucci e Pietrucci su incidente sul lavoro a Bazzano: triste primato per l’Abruzzo; Gli artisti ticinesi illuminano Villa Arconati: nella mostra Luce spicca la presenza svizzera; Paolucci celebra il matrimonio nel Sannio tra Indipendenza di Alemanno e Futuro Nazionale di Vannacci; Via libera ai progetti di legge su Cammino di Francesco e dimore storiche.