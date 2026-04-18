Consorzio industriale Val Pescara Paolucci attacca | Fusione flop annunciato

Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale ha annunciato un’interpellanza sullo stato finanziario del Consorzio industriale Val Pescara e sull’iter di fusione con Arap. Nel suo intervento, ha definito l’operazione come un “flop scritto”. La questione riguarda le difficoltà finanziarie e i problemi legati alla procedura di fusione tra le due entità.

Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Silvio Paolucci annuncia un’interpellanza sullo stato finanziario del Consorzio industriale Val Pescara e sull’iter di fusione con Arap, parlando di “flop scritto”.Secondo Paolucci, nello studio di fattibilità commissionato da Arap e.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Leggi anche: I balneari fanno squadra. Fusione tra Consorzio e Compagnia del mare Provinciali, Paolucci attacca il centrodestra: “Liste improvvisate e territorio allo sbando”Tempo di lettura: 3 minuti Pur essendo (orgogliosamente) fuori da questa superfetazione della legge del Rio che costringe dopo anni a mantenere... Una raccolta di contenuti Si parla di: Consorzio industriale Val Pescara, Paolucci (PD): Fusione insostenibile, situazione al collasso; Chieti Scalo, situazione critica per il Consorzio Industriale Val Pescara: mancato trasferimento di competenze all’Arap denunciato dai Giovani Democratici.