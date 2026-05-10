di lorenzo torna dal primo minuto

Giovanni Di Lorenzo torna in campo fin dal primo minuto nella partita di domani. Il capitano del Napoli, che compirà 33 anni ad agosto, ha partecipato a due scudetti con la squadra. Sempre presente nelle conferenze stampa, ha affrontato ogni difficoltà senza mai tirarsi indietro, assumendosi le responsabilità davanti ai media.

Domani è il giorno di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, 33 anni ad agosto. L’uomo dei due scudetti e anche l’uomo che ha sempre messo la faccia dopo ogni sconfitta, in ogni momento complicato è sempre andato davanti alle telecamere, non si è mai sottratto. Si è fermato tre mesi fa, durante Napoli-Fiorentina. Sembrava che si fosse rotto il crociato del ginocchio, per fortuna non è stato così. Però è stato fermo tre mesi. Si è riposato. Più che riposato, ha potuto smaltire lo stress accumulato visto che aveva sempre giocato, sempre. Da anni. Ha risolto altri problemi che aveva al piede. E domani tornerà in campo contro il Bologna. Di nuovo titolare.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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DI LORENZO NAPOLI VINCE SUPERCOPPA ITALIANA! #napolibologna #napoli #supercoppa

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