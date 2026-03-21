Verso Fiorentina-Inter le probabili formazioni | torna Calhanoglu dal primo minuto

In vista della partita tra Fiorentina e Inter, si annuncia il ritorno di Calhanoglu che giocherà dal primo minuto. La trentesima giornata di Serie A include nove incontri, con l’Inter che mantiene un vantaggio considerevole sulla seconda in classifica. La partita rappresenta un momento importante per la squadra milanese, che punta a consolidare la propria posizione in campionato.

Trentesima giornata di Serie A, nove partite – e un comunque rassicurante vantaggio sulla seconda della classe – dividono la Beneamata dal ventunesimo scudetto. Domani sera nell’ultima gara del turno di campionato si giocherà Fiorentina-Inter: le probabili formazioni delle due squadre. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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