Di Gregorio MVP con Vlahovic | Ha mandato un segnale in tribuna Le pagelle dei giornali
Nella partita tra le due squadre, il portiere ha ricevuto il riconoscimento di miglior giocatore (MVP) grazie anche alla presenza di Vlahovic in tribuna. I quotidiani sportivi hanno pubblicato le pagelle che analizzano le performance dei giocatori durante l'incontro, evidenziando anche il gesto di Vlahovic. La vittoria dei bianconeri a Lecce è stata commentata attraverso le valutazioni dei giornali, che hanno messo in risalto le singole prestazioni.
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