Nella partita tra le due squadre, il portiere ha ricevuto il riconoscimento di miglior giocatore (MVP) grazie anche alla presenza di Vlahovic in tribuna. I quotidiani sportivi hanno pubblicato le pagelle che analizzano le performance dei giocatori durante l'incontro, evidenziando anche il gesto di Vlahovic. La vittoria dei bianconeri a Lecce è stata commentata attraverso le valutazioni dei giornali, che hanno messo in risalto le singole prestazioni.

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© Juventusnews24.com - Di Gregorio MVP con Vlahovic: «Ha mandato un segnale in tribuna». Le pagelle dei giornali

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