Pagelle Lecce Juve | Vlahovic nella storia un Cambiaso nostalgico Di Gregorio finalmente sfata un tabù VOTI

Nella partita tra Lecce e Juventus, valida per la 36ª giornata di Serie A, i protagonisti hanno lasciato il segno in modo diverso. Vlahovic ha scritto un nuovo capitolo nella storia del campionato, mentre Cambiaso ha riproposto alcune delle sue prestazioni più nostalgiche. Tra i vari giocatori, Di Gregorio ha finalmente rotto un tabù, contribuendo a un momento significativo per il suo percorso. Di seguito, i voti e i giudizi sui singoli partecipanti.

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