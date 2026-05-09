Pagelle Lecce Juve | Vlahovic nella storia un Cambiaso nostalgico Di Gregorio finalmente sfata un tabù VOTI
Nella partita tra Lecce e Juventus, valida per la 36ª giornata di Serie A, i protagonisti hanno lasciato il segno in modo diverso. Vlahovic ha scritto un nuovo capitolo nella storia del campionato, mentre Cambiaso ha riproposto alcune delle sue prestazioni più nostalgiche. Tra i vari giocatori, Di Gregorio ha finalmente rotto un tabù, contribuendo a un momento significativo per il suo percorso. Di seguito, i voti e i giudizi sui singoli partecipanti.
di Marco Baridon Pagelle Lecce Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 36ª giornata di Serie A 202526. Pagelle Lecce Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 36ª giornata di Serie A 202526 Di Gregorio 6.5 – (Finalmente) distrugge il mito del gol subito al primo tiro risultando provvidenziale nel suo intervento su Cheddira, blindando la porta e il risultato subito dopo il vantaggio lampo di Vlahovic. E il momento è perfetto, perché dà una grandissima scossa preservando l’1-0. Kalulu 6 – Banda mette apprensione, zizzania ad inizio partita e Pierre va un po’ in confusione. Prende le contromisure col passare dei minuti, oscurando la verve avversaria e ricostruendo la sua saracinesca difensiva.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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