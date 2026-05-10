Dopo la partita tra Lecce e Juventus, l’allenatore dei pugliesi ha commentato il risultato ai microfoni di Sky. Ha espresso la sua rabbia per aver subito un gol dopo soli 11 secondi dall’inizio e ha commentato anche il mancato pareggio. La discussione si è concentrata sulla prestazione della squadra e su alcuni aspetti della gara, senza ulteriori considerazioni.

di Francesco Spagnolo Di Francesco ai microfoni di Sky ha parlato nel post partita di Lecce Juve con il tecnico dei pugliesi che ha analizzato la prestazione dei suoi. Nel post partita di Lecce Juventus, Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Sky. Le sue dichiarazioni. GOL A FREDDO – « Questa mattina alla squadra ho fatto vedere le loro tre soluzioni da calcio d’inizio. Loro vanno direttamente a cercare la porta e portano avanti già sei calciatori e lì avevo detto di essere pronti su quella palla di andarla a difendere in maniera determinata e cattiva, con attenzione e prendere gol dopo 11 secondi mi fa un po’ rabbia perché poi mette la partita in una direzione tale con una squadra con una qualità altissima.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Francesco a Sky: «Subire un gol dopo 11 secondi mi fa rabbia. Peccato non aver trovato il pareggio»

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