Politano | È stato un peccato per il finale non dobbiamo subire gol

Dopo la vittoria del Napoli contro il Torino, con il risultato di 2-1, Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Dazn. Ha commentato il finale della partita, definendolo un peccato, e ha sottolineato l'importanza di non subire gol in momenti chiave. Politano ha anche commentato la sua prestazione e l’andamento generale della gara.

A Dazn: "Alisson Santos è un bravo ragazzo, sempre sorridente, preciso e puntuale agli allenamenti. Contenti di averlo con noi, è un giocatore forte" Db Manchester (Inghilterra) 18092025 - Champions League Manchester City-Napoli foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Matteo Politano “È stato un peccato per il finale, eravamo stati bravi ad andare sul 2-0 e a controllare la gara. Non dobbiamo subire questi gol, nel finale può succedere di tutto Col mister scherzavamo sul salto all’assist, eravamo contenti. Peccato aver subito quel gol. Alisson Santos è un bravo ragazzo, sempre sorridente, preciso e puntuale agli allenamenti. Contenti di averlo con noi, è un giocatore forte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

