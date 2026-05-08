Il sindaco di Genova ha commentato le polemiche sull’adunata degli Alpini, affermando che i militari furono tra i primi ad arrivare dopo il crollo del Ponte Morandi. Chi ha assistito alla manifestazione ricorda la presenza della “lunga penna nera” sui cappelli degli Alpini, simbolo distintivo che rivendicano con orgoglio nel canto militare. La vicenda ha suscitato discussioni pubbliche in città, ma il primo cittadino ha voluto chiarire il ruolo dei partecipanti.

Chi ha visto gli alpini, si ricorderà sicuramente della «lunga penna nera», che compare da sempre sui loro cappelli e che loro rivendicano con orgoglio nel canto militare. Ma c’è chi, come il governatore della Liguria Marco Bucci, conserva delle memorie personali e commoventi sulle manifestazioni del corpo d’armata. Ne ha parlato proprio alla 97esima Adunata Nazionale Alpini di Genova: «Ero giovane nell’80, mi ricordo eventi anche di sera, assieme agli alpini. Nel 2001, quel giorno lì, mio figlio ha fatto la comunione, quindi è stata una doppia festa e oggi è una festa per tutti». L’ex sindaco di Genova vorrebbe che questa fosse un’occasione...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Genova, Bucci spegne le polemiche sull’adunata degli Alpini: “Furono tra i primi ad arrivare dopo il crollo del Ponte Morandi”

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