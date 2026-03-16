Minori stranieri non accompagnati | tutele in crescita

In Piemonte, le tutele volontarie per i minori stranieri non accompagnati sono superiori a quelle istituzionali. La regione ha registrato un aumento delle iniziative di sostegno da parte di enti e associazioni private, che hanno adottato più misure di protezione rispetto ai programmi ufficiali. Questa tendenza evidenzia un coinvolgimento crescente nel garantire assistenza ai minori stranieri senza accompagnatori.

In Piemonte le tutele volontarie superano quelle istituzionali per i minori stranieri non accompagnati. Nel 2025, per la prima volta, in Piemonte le tutele volontarie per i minori stranieri non accompagnati (Msna) hanno superato quelle istituzionali. A comunicarlo è il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Giovanni Ravalli, che definisce il risultato “un segnale di integrazione e responsabilità civile”. Crescono gli ingressi e aumenta la disponibilità dei tutori volontari. Nel corso del 2025 la regione ha registrato 662 nuovi ingressi di Msna, confermando il Piemonte come uno dei territori più coinvolti nei percorsi di accoglienza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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