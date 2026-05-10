Desenzano chiede una sigaretta ma l’altro si rifiuta e scoppia una lite Poi lo accoltella al fianco

Da ilgiorno.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra venerdì e sabato a Desenzano del Garda, un episodio di violenza ha portato a un accoltellamento davanti a un locale notturno. Una persona aveva chiesto una sigaretta a un altro individuo, che si è rifiutato, scatenando una lite. Successivamente, uno dei due ha impugnato un coltello e ha ferito l’altro al fianco. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

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Desenzano del Garda (Brescia), 10 maggio 2026 - C’è con ogni probabilità il rifiuto di una sigaretta dietro l’accoltellamento che si è consumato la notte tra venerdì e sabato a Desenzano, fuori da un locale notturno. L'aggressore, un ventiseienne, è già stato identificato e denunciato dai carabinieri. Risponde di detenzione illegale di arma bianca e, appunto, di lesioni aggravate. La violenza è esplosa a notte fonda, quando ormai la maggioranza degli avventori aveva lasciato la discoteca. Stando a quanto ricostruito dai militari, la discussione sarebbe scaturita per la richiesta di una sigaretta da parte del giovane a un uomo con il doppio dei suoi anni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Desenzano, chiede una sigaretta ma l’altro si rifiuta e scoppia una lite. Poi lo accoltella al fianco
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