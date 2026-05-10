Desenzano chiede una sigaretta ma l’altro si rifiuta e scoppia una lite Poi lo accoltella al fianco

Nella notte tra venerdì e sabato a Desenzano del Garda, un episodio di violenza ha portato a un accoltellamento davanti a un locale notturno. Una persona aveva chiesto una sigaretta a un altro individuo, che si è rifiutato, scatenando una lite. Successivamente, uno dei due ha impugnato un coltello e ha ferito l’altro al fianco. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

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