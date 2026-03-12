Hai una sigaretta? lui gliela nega e l’altro lo accoltella alla fermata del bus

Nella serata di giovedì, nella zona del Pilastro a Bologna, si è verificato un episodio di violenza. Un uomo ha chiesto una sigaretta a un altro, che ha negato. Poco dopo, l'interlocutore ha estratto un coltello e lo ha colpito. L'aggressione si è verificata alla fermata del bus, senza che ci siano stati altri coinvolgimenti o feriti oltre alla persona colpita.

Bologna, 12 marzo 2026 – Ancora un episodio di criminalità nella zona del Pilastro di Bologna. Un'aggressione che è avvenuta nella serata di giovedì. Un uomo ha chiesto una sigaretta a un 30enne di origine straniera, fermo alla fermata dell'autobus in via Casini. Quest'ultimo si è rifiutato, l'altro lo ha ferito con una lama prima ed è scappato. Il 30enne, che non ha riportato ferite gravi, è stato soccorso dal 118 e accompagnato al pronto soccorso per accertamenti. Ai carabinieri della stazione Pilastro ha dato alcune informazioni sull'accaduto, sono in corso le indagini per individuare l'aggressore.