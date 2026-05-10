Derby tutto brindisino in finale | Us Latiano vince i play off a San Vito
L'Us Latiano 1955 ha conquistato la vittoria nei play off del girone B del campionato di Prima Categoria pugliese, battendo la squadra avversaria a San Vito dei Normanni. Con questa vittoria si è assicurata il ritorno in Promozione dopo più di dieci anni. La finale, tutta brindisina, si è conclusa con il successo del team di Latiano, che ora si prepara a disputare la prossima stagione in una categoria superiore.
SAN VITO DEI NORMANNI - L'Us Latiano 1955 vince i play off del girone B del campionato di Prima Categoria pugliese e, dopo oltre dieci anni, torna in Promozione. Decisiva la vittoria per 3 a 1 sul campo del San Vito. La gara si è disputata domenica 10 maggio 2026. “Il Latiano torna finalmente in.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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